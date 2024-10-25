СМИ сообщили о планах США по оружию для подавления спутников России и КНР

Космические силы США, по информации Блумберг, смогли преодолеть технические сложности технологии подавления спутников.
«Оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников на ранних стадиях конфликта преодолело технические проблемы и ожидается к следующему году, на два года позднее, чем планировалось», — говорится в сообщении.
О работоспособности системы, известной как Meadowlands отчитывались в 2020 году, у новой модели современное ПО и расширенные возможности, ввести ее в строй планировалось в октябре 2022 года, говорится в сообщении.
Космические силы планируют оценить боеготовность 32 единиц оружия в январе-марте 2025 года, сообщает агентство.