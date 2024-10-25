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СМИ сообщили о планах США по оружию для подавления спутников России и КНР

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. США в 2025 году введут в строй оружие для подавления спутников, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США.

Источник: ESA

Космические силы США, по информации Блумберг, смогли преодолеть технические сложности технологии подавления спутников.

«Оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников на ранних стадиях конфликта преодолело технические проблемы и ожидается к следующему году, на два года позднее, чем планировалось», — говорится в сообщении.

О работоспособности системы, известной как Meadowlands отчитывались в 2020 году, у новой модели современное ПО и расширенные возможности, ввести ее в строй планировалось в октябре 2022 года, говорится в сообщении.

Космические силы планируют оценить боеготовность 32 единиц оружия в январе-марте 2025 года, сообщает агентство.

космос