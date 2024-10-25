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Радий Хабиров рассказал о знакомстве с уникальным священником

Глава Башкирии в соцсетях посвятил новую публикацию знакомству с отцом Киприяном, который в прошлом был военнослужащим и лишился обеих ног в бою.

Источник: Радий Хабиров — Telegram

До принятия монашества Валерий Бурков служил в советской армии, застал войну в Афганистане. В бою воин получил тяжелое ранение, из-за которого лишился обеих ног, однако продолжил службу. В 1991 году ему присвоили звание Героя Советского союза, а в 59 лет он стал священнослужителем. Теперь отец Киприян работает в Башкирии и помогает участникам СВО, получившим ранения, преодолеть тяжелый период в жизни и обрести надежду.

— Несмотря на беспокойный характер моей работы, я благодарен, что она иногда даёт мне возможность встречаться с яркими и замечательными людьми, — написал глава Башкирии и выразил благодарность священнику за его подвижнический труд.