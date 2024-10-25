Радий Хабиров рассказал о знакомстве с уникальным священником

До принятия монашества Валерий Бурков служил в советской армии, застал войну в Афганистане. В бою воин получил тяжелое ранение, из-за которого лишился обеих ног, однако продолжил службу. В 1991 году ему присвоили звание Героя Советского союза, а в 59 лет он стал священнослужителем. Теперь отец Киприян работает в Башкирии и помогает участникам СВО, получившим ранения, преодолеть тяжелый период в жизни и обрести надежду.