Моди поделился с Шольцем своими впечатлениями от встреч с Путиным

Он подтвердил, что в ходе прошедших в четверг в Нью-Дели переговоров Моди и Шольц обсуждали ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. «Эти темы детально обсуждались двумя лидерами. Премьер-министр поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами как России, так и Украины, а также о шагах, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами конфликта, и о некоторых идеях, которые обсуждают различные стороны», — сказал индийский дипломат.
По словам Мисри, Индия «не является нейтральной» в конфликте на Украине. «Мы на стороне мира и готовы поддержать любую инициативу, направленную на достижение мира, извлекая выгоду или используя имеющиеся у нас возможности для взаимодействия со всеми сторонами в этом конфликте», — добавил он.
Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то, по словам Мисри, Моди и Шольц выразили обеспокоенность развитием событий там. «Обе стороны выразили надежду на то, что и без того серьезный конфликт, который привел к большому ущербу, жертвам и разрушениям, не будет расширяться дальше и не вовлечет в свою сферу больше действующих лиц», — отметил он.
Канцлер ФРГ находится с визитом в Индии. Как сообщил журналистам в преддверии его прибытия в Нью-Дели немецкий посол в Индии Филипп Аккерманн, Шольц с интересом выслушает Моди после его встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.
Премьер-министр Индии посетил