Моди поделился с Шольцем своими впечатлениями от встреч с Путиным

Он подтвердил, что в ходе прошедших в четверг в Нью-Дели переговоров Моди и Шольц обсуждали ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. «Эти темы детально обсуждались двумя лидерами. Премьер-министр поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч и взаимодействия в последние месяцы с лидерами как России, так и Украины, а также о шагах, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со всеми сторонами конфликта, и о некоторых идеях, которые обсуждают различные стороны», — сказал индийский дипломат.