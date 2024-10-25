Сийярто пожелал «приятного подсчета» следящему за его визитами в РФ послу США

«Желаю приятного подсчета. Действия и решения венгерской внешней политики определяют исключительно венгерские интересы. Советую к этому привыкнуть. Если венгерские национальные интересы требуют, чтобы я встречался и обсуждал важные для нас вопросы с российским или белорусским коллегой, то я и дальше буду поступать так же, как и в предыдущие годы», — приводит слова дипломата «РИА Новости».
Так Сийярто прокомментировал вопрос журналистов о заявлениях посла США, который утверждал, что венгерский министр 11 раз посещал РФ с начала украинского конфликта «ради собственной выгоды, а не для достижения мира».
Он также заметил, что, возможно, послу стоит рассказать о том, сколько выгоды принесет США уран, который Россия поставляет для американских АЭС.
Ранее, 10 октября, на полях Петербургского международного газового форума глава венгерского МИДа назвал суверенным правом страны принимать самостоятельное решение о посещении других государств, в том числе и России.
До этого, 9 октября, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подвергли критике во время дебатов в Европарламенте. Европейские политики осудили венгерского лидера за отказ от военной поддержки Украины, желание торговать углеводородами с Россией и смягчение визового режима с ней.