Последние зарубежные новости за 25 октября 2024 года: свежие события текущего дня

По информации AFP, президент Украины Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в страну из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. По словам источника, Зеленский считает его поездку в Казань «оскорблением здравого смысла и международного права».