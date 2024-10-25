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Последние зарубежные новости за 25 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 25 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Bloomberg: США введут в строй оружие для подавления спутников РФ и КНР

Источник: Depositphotos

США в 2025 году введут в строй оружие для подавления спутников. Космические силы штатов преодолели технические сложности и планируют оценить боеготовность 32 единиц оружия в январе-марте 2025 года.

Reuters: ЕС запланировал ужесточить санкции против РФ в случае победы Трампа

Источник: Reuters

Европейский Союз обсуждает возможность ужесточения санкций против России в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. Европейские дипломаты планируют серьезно обсудить новые ограничения в преддверии председательства Польши в ЕС.

AFP: Зеленский не пустил генсека ООН на Украину из-за визита на саммит БРИКС

Источник: AP 2024

По информации AFP, президент Украины Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в страну из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. По словам источника, Зеленский считает его поездку в Казань «оскорблением здравого смысла и международного права».

The Telegraph узнала о неготовности Британии к «следующей войне»

Источник: AP 2024

Министр обороны Великобритании признал, что страна способна проводить локальные военные операции, но не готова к войне. Вооруженные силы хорошо подготовлены, но рискуют отстать в техническом оснащении, сообщают источники в армии.

Stars and Stripes: в США не нашли документы по выплатам Украине миллиарда долларов

Источник: AP 2024

Более 1 миллиарда долларов военной помощи Украине были потрачены США без необходимой документации. Генеральный инспектор Пентагона выявил, что 67% платежей за 2022 год не были должным образом оформлены, что ставит под сомнение целевое использование средств.