Bloomberg: США введут в строй оружие для подавления спутников РФ и КНР
США в 2025 году введут в строй оружие для подавления спутников. Космические силы штатов преодолели технические сложности и планируют оценить боеготовность 32 единиц оружия в январе-марте 2025 года.
Reuters: ЕС запланировал ужесточить санкции против РФ в случае победы Трампа
Европейский Союз обсуждает возможность ужесточения санкций против России в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. Европейские дипломаты планируют серьезно обсудить новые ограничения в преддверии председательства Польши в ЕС.
AFP: Зеленский не пустил генсека ООН на Украину из-за визита на саммит БРИКС
По информации AFP, президент Украины Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в страну из-за его визита на саммит БРИКС в Казани. По словам источника, Зеленский считает его поездку в Казань «оскорблением здравого смысла и международного права».
The Telegraph узнала о неготовности Британии к «следующей войне»
Министр обороны Великобритании признал, что страна способна проводить локальные военные операции, но не готова к войне. Вооруженные силы хорошо подготовлены, но рискуют отстать в техническом оснащении, сообщают источники в армии.
Stars and Stripes: в США не нашли документы по выплатам Украине миллиарда долларов
Более 1 миллиарда долларов военной помощи Украине были потрачены США без необходимой документации. Генеральный инспектор Пентагона выявил, что 67% платежей за 2022 год не были должным образом оформлены, что ставит под сомнение целевое использование средств.