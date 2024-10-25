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ООН не подтвердила, что Киев отверг визит Гутерриша из-за саммита БРИКС

Организация Объединенных Наций (ООН) не смогла подтвердить информацию об отказе президента Украины Владимира Зеленского от визита в страну генерального секретаря организации Антониу Гутерриша после его участия в саммите БРИКС, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Источник: РИА "Новости"

«У меня нет подтверждения этому насколько мне известно, мы в последние дни работали с украинскими должностными лицами, пытаясь определить взаимоприемлемые сроки визита», — заявил он во время брифинга (цитата по ТАСС).

Как отметил Хак, Гутерриш и Зеленский обсуждали в сентябре возможность поездки.

Ранее AFP со ссылкой на источник, близкий к украинскому руководству, сообщило, что Зеленский отклонил визит генсека ООН в страну из-за его поездки на саммит БРИКС в Казани, который состоялся с 22 по 24 октября.

На заседании «БРИКС плюс/аутрич» он заявил о необходимости «справедливого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи».

Как отмечал источник, Гутерриш должен был поехать на Украину после саммита. Однако «из-за оскорбления здравомыслия и международного права в Казани» визит не состоялся.

До этого украинская сторона раскритиковала участие Гутерриша в саммите БРИКС. МИД Украины отметил, что генсек ООН приехал ради этого мероприятия в Казань, а на «саммите мира» в Швейцарии в июне отсутствовал.

ООН
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