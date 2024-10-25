ООН не подтвердила, что Киев отверг визит Гутерриша из-за саммита БРИКС

«У меня нет подтверждения этому насколько мне известно, мы в последние дни работали с украинскими должностными лицами, пытаясь определить взаимоприемлемые сроки визита», — заявил он во время брифинга (цитата по ТАСС).
Как отметил Хак, Гутерриш и Зеленский обсуждали в сентябре возможность поездки.
На заседании «БРИКС плюс/аутрич» он заявил о необходимости «справедливого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи».
Как отмечал источник, Гутерриш должен был поехать на Украину после саммита. Однако «из-за оскорбления здравомыслия и международного права в Казани» визит не состоялся.
До этого украинская сторона раскритиковала участие Гутерриша в саммите БРИКС. МИД Украины отметил, что генсек ООН приехал ради этого мероприятия в Казань, а на «саммите мира» в Швейцарии в июне отсутствовал.