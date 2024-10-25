МИД: диалог с Западом по Украине возможен только после прекращения поставок оружия

«Я не вижу ни одного проявления того, что можно было бы с кем-то из них что-то обсуждать, пока они поставляют вооружения. Они как всегда будут обманывать, — объяснила дипломат. — Только прекращение поставок вооружений — а это включает в себя все, не только танки, ящики с гранатами и дроны, но и покупку всего этого у третьих стран в пользу ВСУ».