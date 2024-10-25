МИД: диалог с Западом по Украине возможен только после прекращения поставок оружия

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Диалог со странами коллективного Запада по урегулированию украинского кризиса возможен при единственном условии — полном прекращении поставок вооружения киевскому режиму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Царьград».
«Единственный индикатор для меня — он один — серьезности намерений Запада: до момента прекращения поставок ими вооружений и материально-технической помощи ВСУ ни о чем другом, кроме как об эскалации с их стороны, говорить нельзя», — убеждена Захарова.
По ее словам, если даже кто-то начнет говорить о неких «проявлениях нормальности» со стороны коллективного Запада, но при этом поставки западного вооружения на Украину будут продолжаться, верить таким словам о нормальности просто нельзя.
«Я не вижу ни одного проявления того, что можно было бы с кем-то из них что-то обсуждать, пока они поставляют вооружения. Они как всегда будут обманывать, — объяснила дипломат. — Только прекращение поставок вооружений — а это включает в себя все, не только танки, ящики с гранатами и дроны, но и покупку всего этого у третьих стран в пользу ВСУ».
И только это, подчеркнула официальный представитель дипведомства, будет являться некой «галочкой, знаком, символом», что страны коллективного Запада «обратили свои взоры от эскалации к политико-дипломатическому или иному пути урегулирования ситуации». «И вообще к урегулированию ситуации, потому что пока идет поставка вооружений, никакого урегулирования быть априори не может», — заключила Захарова.