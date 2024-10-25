Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 25 октября 2024 года

СМИ: в США допустили, что Израиль не отложил атаку на Иран
В США опровергли информацию о том, что Израиль отложил меры против Ирана из-за утечки американских секретных документов о подготовке атаки, сообщает портал War Zone. Британская газета Times сообщила, что Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки американских секретных документов о подготовке к ней и пересматривает свои стратегии.
Ущерб для экономики Ливана от атак Израиля может превысить $20 млрд
Экономический ущерб от атак Израиля по Ливану может превысить $20 млрд, сообщила газета L'Orient-Le Jour. По оценкам экспертов, замедляется деятельность в большинстве секторов экономики на юге Ливана и в долине Бекаа, где проживает треть населения. Уничтожено около 25% сельскохозяйственных угодий и 60% зарегистрированных предприятий. В результате в обстреливаемых районах доля ливанцев в крайней нищете может удвоиться до 80%.
NYT узнала, как Иран готовится ответить Израилю на новую атаку
Иран готовится к возможной атаке Израиля, однако в случае ограниченных действий ответ может не последовать. Если же будут атакованы нефтяные или ядерные объекты, ответ Ирана будет «на гране войны». Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал разработать несколько военных планов.