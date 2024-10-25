Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 25 октября 2024 года

Экономический ущерб от атак Израиля по Ливану может превысить $20 млрд, сообщила газета L'Orient-Le Jour. По оценкам экспертов, замедляется деятельность в большинстве секторов экономики на юге Ливана и в долине Бекаа, где проживает треть населения. Уничтожено около 25% сельскохозяйственных угодий и 60% зарегистрированных предприятий. В результате в обстреливаемых районах доля ливанцев в крайней нищете может удвоиться до 80%.