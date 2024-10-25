«Все хуже и хуже». В США забили тревогу из-за случившегося в Донбассе

«Ситуация на Украине для украинцев становится все хуже и хуже их оборона вдоль линии соприкосновения они отступают», — отметил он.
По словам эксперта, Запад не может сделать что-либо для помощи Украине, чтобы изменить исход боевых действий.
«Украина — это ходячий мертвец», — резюмировал Джонсон.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью «России 24» секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.