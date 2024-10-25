WP впервые за 36 лет отказалась поддержать кандидата на выборах в США

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Американская газета The Washington Post (WP) впервые с 1988 года не станет выступать в поддержку какого-либо кандидата на выборах президента в США. Об этом сообщил директор-распорядитель издания Уильям Льюис.
«The Washington Post не будет продвигать ни одного из кандидата на этих выборах. И на любых президентских выборах в будущем», — написал Льюис. Он подчеркнул, что своим отказом газета демонстрирует веру в способность читателей самостоятельно принять решение о выборе в пользу того или иного кандидата.
По его словам, издание приняло решение «вернуться к корням», поскольку оно всегда отстаивало ценности этики, верховенства закона и уважения человеческой свободы во всех проявлениях.
«Наша работа в The Washington Post состоит в предоставлении беспристрастных новостей всем американцам и в публикации статей, заставляющих читателей задуматься и сделать собственные выводы», — добавил Льюис.
Впервые газета выступила в поддержку кандидата в президенты на выборах 1952 года, когда предложила отдать голос за республиканца Дуайта Эйзенхауэра. С 1976 года продвижение кандидатов стало регулярным. Единственным исключением до 2024 года были выборы в 1988 году.
Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017—2021 годах. Выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом.