WP впервые за 36 лет отказалась поддержать кандидата на выборах в США

«The Washington Post не будет продвигать ни одного из кандидата на этих выборах. И на любых президентских выборах в будущем», — написал Льюис. Он подчеркнул, что своим отказом газета демонстрирует веру в способность читателей самостоятельно принять решение о выборе в пользу того или иного кандидата.