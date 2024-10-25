Фон дер Ляйен отменила встречу с премьером Сербии из-за Решетникова

Глава российского Минэкономразвития сообщил, что Москва согласовала стратегическую программу экономического сотрудничества с Белградом на 2025−2030 годы, в которой содержатся все наиболее актуальные сферы двустороннего взаимодействия. Позже Решетников уточнил, что Россия и Сербия готовы развивать партнерство в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, охрана окружающей среды.