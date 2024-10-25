Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен отменила встречу с премьером Сербии из-за Решетникова

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отменила переговоры с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем из-за его встречи с российским министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Источник: Reuters

Об этом сообщил агентству AFP посол ЕС в Белграде Эммануэль Жоффре.

«Мы отменили встречу с [сербским] премьер-министром после [этой] встречи с министром экономики Российской Федерации», — сказал Жоффре (цитата по газете Vijesti).

Он также отметил, что «есть признаки намерения Сербии укреплять свои экономические отношения в других областях с Россией».

Встреча Решетникова с Вучевичем прошла 25 октября в Сербии, куда приехала российская делегация.

Глава российского Минэкономразвития сообщил, что Москва согласовала стратегическую программу экономического сотрудничества с Белградом на 2025−2030 годы, в которой содержатся все наиболее актуальные сферы двустороннего взаимодействия. Позже Решетников уточнил, что Россия и Сербия готовы развивать партнерство в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, охрана окружающей среды.

«Важно, что после трехлетней паузы нашим странам удалось активизировать работу Российско-Сербского межправительственного комитета», — заявил российский министр.

ЕС