Жители ФРГ предпочли бы увидеть на посту канцлера Мерца вместо Шольца

Кроме того, как выяснили социологи, Мерц добился значительно лучших показателей в вопросе компетентности, чем Шольц, в нескольких областях, например в миграционной политике. В частности, 58% приписывают здесь лучшие навыки Мерцу, только 18% считают более компетентным Шольца. Столь же явное большинство в 58% полагает, что Мерц более напорист в международной политике, 17% отдали предпочтение Шольцу в данном вопросе. Когда речь заходит о большей компетентности в климатической политике, Мерц также значительно опережает Шольца.