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Жители ФРГ предпочли бы увидеть на посту канцлера Мерца вместо Шольца

Более половины опрошенных социологическим институтом Civey немцев признались, что проголосовали бы за главу ХДС на грядущих выборах.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Более половины жителей Германии проголосовали бы за кандидата в канцлеры от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца на федеральных выборах 2025 года, уровень поддержки нынешнего главы правительства Олафа Шольца (СДПГ) почти в два раза меньше. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey по заказу медиагруппы Funke.

По его данным, 52% респондентов поддержали Мерца. Лишь 25% опрошенных предпочли бы видеть социал-демократа в Ведомстве федерального канцлера. При этом 23% участников опроса не определились с выбором.

Кроме того, как выяснили социологи, Мерц добился значительно лучших показателей в вопросе компетентности, чем Шольц, в нескольких областях, например в миграционной политике. В частности, 58% приписывают здесь лучшие навыки Мерцу, только 18% считают более компетентным Шольца. Столь же явное большинство в 58% полагает, что Мерц более напорист в международной политике, 17% отдали предпочтение Шольцу в данном вопросе. Когда речь заходит о большей компетентности в климатической политике, Мерц также значительно опережает Шольца.

Опрос проводился с 21 по 23 октября. В нем принял участие 5 001 человек.

Следующие выборы в Бундестаг пройдут 28 сентября 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство, а также выбран новый канцлер. Шольц ранее заявил, что вновь будет баллотироваться от СДПГ на занимаемый им пост. Кандидатом от блока ХДС/ХСС является Фридрих Мерц. Рейтинг консерваторов в настоящее время составляет около 31−32%. Это больше, чем совокупный рейтинг трех правящих партий.