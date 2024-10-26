ВВС Израиля нанесли удар по району Лейляки южного пригорода Бейрута

Самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по району Лейляки в южном пригороде ливанской столицы Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на месте удара поднялся черный столб дыма.
Удар по данному району стал восьмым за последние три часа из числа атак по южному пригороду столицы Ливана.
Ранее стало известно, что три человека, включая оператора и техника ливанского телеканала «Аль-Маядин», погибли при израильском авиаударе по дому в Хасбайе на юге Ливана.
До этого минздрав Ливана сообщал, что в результате атаки Израиля по жилому комплексу рядом с больницей Харири в столице страны погибло четыре человека.