В Узбекистане наступил день тишины перед выборами в парламент

По данным ЦИК, для проведения выборов образовано около 10,7 тысячи избирательных участков, 56 из них — в 39 странах, в том числе больше всего — семь — на территории России. В частности, организованы участки на территории посольства в Москве и при генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Все они заработали уже в ходе досрочного голосования, которое проходило 16—23 октября . Находящиеся за рубежом граждане Узбекистана могли зарегистрироваться онлайн без постановки на консульский учет для голосования на выборах через специальный сайт saylov.mfa.uz.