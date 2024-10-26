В Узбекистане наступил день тишины перед выборами в парламент

ТАШКЕНТ, 26 окт — РИА Новости. День тишины наступил в Узбекистане в полночь субботы (22.00 мск пятницы) — в воскресенье в стране состоятся выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента, любая агитация приостановлена за день до их проведения.
Согласно избирательному законодательству, кандидатов в депутаты парламента выдвигают только политические партии, сегодня их пять. По итогам выборов в декабре 2019 года все 150 мест в нижней палате поделены между Либерально-демократической партией (УзЛиДеП, 53 места), Демократической партией «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение», 36), социально-демократической партией «Адолат» («Справедливость», 24), Народно-демократической партией Узбекистана (22) и Экологической партией (15).
С упором на внутреннюю повестку
Все пять партий зарегистрировали 375 кандидатов по одномандатным округам и 500 кандидатов по партийным спискам, выдвинутых по единому избирательному округу. Избирательная кампания стартовала 26 июля, с 22 сентября велась предвыборная агитация кандидатов. В новый состав законодательной палаты идут около 60% новых кандидатов, при этом значительная их часть моложе 40 лет. Кроме того, нынешняя избирательная кампания также отличается высоким процентом участия в них женщин — в соответствии с новой нормой в избирательном кодексе не менее 40% от общего числа кандидатов против 30% в прежние годы.
УзЛиДеП выступает за минимизацию государственного участия в экономике, вступление Узбекистана в ВТО, декриминализацию преступлений в сфере предпринимательства. В программе «Миллий тикланиш» особое вниманию уделяют укреплению в обществе национальных традиций и ценностей, усилению ответственности за несоблюдение законодательства о государственном языке.
НДПУ, в свою очередь, выступает за запрет приватизации стратегических предприятий, внедрение налогов на роскошь, системы обязательного социального страхования от безработицы. В «Адолат» предлагают вернуться к прогрессивной шкале налогообложения, повысить налоги на недвижимость, внедрить проект гарантированного первого места работы.
Агитация кандидатов от Экологической партии сосредоточена главным образом на приоритетах зеленой повестки: принятие порядка десяти законов в области охраны природы, а также присоединение к ряду международных договоров в данной сфере.
Все партии подписали этические правила во время предвыборной агитации и обязались не распространять ложную информацию и соблюдать взаимное уважение в ходе избирательной кампании.
Борьба с семейным голосованием
По данным ЦИК, для проведения выборов образовано около 10,7 тысячи избирательных участков, 56 из них — в 39 странах, в том числе больше всего — семь — на территории России. В частности, организованы участки на территории посольства в Москве и при генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Все они заработали уже в ходе досрочного голосования, которое проходило
В едином электронном списке избирателей Узбекистана на эти выборы зарегистрировано около 20 миллионов человек. По официальным данным, за пределами за пределами страны с более 37-миллионным населением находятся около 2 миллионов узбекистанцев, в том числе около 1 миллиона — в РФ. В соответствии с законодательством, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% зарегистрированных избирателей.
ЦИК Узбекистана еще в 2016 году запретил «семейное» голосование", когда один член семьи голосует за других. Но позднее власти признавали факты выдачи нескольких бюллетеней в одни руки. В сентябре президент страны Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательстве, предусматривающие введение штрафа за подобные случаи в размере до 375 тысяч сумов (около 2,7 тысячи рублей).
Поправки также предусматривают введение штрафов для политических партий в размере от пяти до 10 базовых расчетных величин (от 13 тысяч до 26 тысяч рублей) за непредставление или представление ложных сведений в отчете о расходовании средств из госбюджета для участия в выборах.
Избирателей ждут в онлайн
Власти страны проводят нынешние выборы под лозунгом под лозунгом «Мой выбор — моя процветающая Родина». Как и все предыдущие, нынешние также пройдут без exit polls, которые запрещены избирательным законодательством. В ЦИК значительное место в подготовке к ним отводит внедрению новых информационных технологий.
Впервые в местной избирательной практике на десяти участках в Ташкенте будет протестировано электронное голосование. При этом избиратели сами будут выбирать, как они голосовать — в электронной форме или использовать бумажный бюллетень. Также будет продолжена практика расширения использования на участках биометрики и наблюдения за ходом голосования в режиме онлайн.
ЦИК также к нынешним выборам запустил информационную систему E-saylov, которая предоставляет доступ к статистическим данным об избирателях, наблюдателях, информации о кандидатах в депутаты парламента, локации избирательных участков.
«Агитационная кампания проходит в соответствии с нормами избирательного законодательства, организованно и спокойно».
В отчете отмечается, что политическим партиям и кандидатам созданы равные условия и предоставлены широкие возможности для справедливой, честной и конкурентной борьбы за голоса избирателей.
Выборы будут освещать около 400 журналистов из более 20 стран. Безопасность на выборах будут обеспечивать сотрудники Национальной гвардии, МВД и Службы государственной безопасности Узбекистана. Избирательные участки откроются в воскресенье в 8.00 по местному времени (6.00 мск) и закроются в 20.00 (18.00 мск). Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать в понедельник, 28 октября.