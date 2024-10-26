Миссия КНДР в ООН опровергла слухи об отправке корейских военных в Россию

ООН, 26 окт — РИА Новости. Обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию — «грязные маневры» США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине, заявил первый секретарь миссии страны при ООН Ил Ха Ким.
«Что касается обвинений в адрес КНДР, то они являются ничем иным, как грязными маневрами США и их последователей с целью замаскировать свои преступления, спровоцировать затягивание украинского кризиса путем поставок Украине всех видов летального оружия, запрещенного международным правом, включая кассетные бомбы», — сказал дипломат КНДР на неформальной встрече Совбеза ООН.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян
Как пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против интересов других стран, так как носит неконфронтационный, оборонительный характер.
Ранее Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком «никого не просила», и в этом нет «никакой необходимости».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из Северной Кореи в РФ «вбросами и шумихой».