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В Польше задержали диверсантов, пересылавших бомбы курьерскими службами

Конечной целью злоумышленников было использование курьеров для отправки посылок со взрывчаткой в Канаду и США.

Спецслужбы в Польше задержали четырех диверсантов, которые действовали в составе группы в странах Европейского союза, по подозрению в пересылке взрывчатых веществ, используя курьерские службы. Об этом сообщается на сайте польской национальной прокуратуры.

По информации следствия, группа занималась отправкой через курьерские фирмы в страны Евросоюза и Британии посылок со скрытыми в них взрывчатыми веществами и опасными материалами, которые самовоспламенялись или детонировали при наземной и воздушной транспортировке.

Польские спецслужбы считают, что их конечной целью было отправление таких посылок в Канаду и Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что в американском городе Филадельфия «российскому иммигранту» Евгению Садрисламову выдвинули обвинения, одним из которых является хранение оружия массового поражения.

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Донецкой народной республике мужчину, который по заданию ГУР МО Украины намеревался подорвать служебный автомобиль Министерства обороны России.