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В ЦАХАЛ сообщили о запуске за день 65 ракет и снарядов из Ливана по Израилю

В Армии Израиля отметили, что израильские войска продолжат защищать страну.

Израильские военнослужащие зафиксировали в пятницу, 25 октября, запуск 65 снарядов и ракет боевиками шиитского движения «Хезболла» с ливанской территории по Израилю. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Уточняется, что данные приводятся по состоянию на 23 часа по местному времени.

Также в ведомстве отметили, что израильские войска продолжат защищать страну «от угроз, исходящих от террористической организации “Хезболла”».

Ранее стало известно, что самолеты израильских ВВС нанесли удар по району Лейляки в южном пригороде Бейрута.

До этого ливанское шиитское движение «Хезболла» опубликовало видеозапись с запуском баллистической ракеты из подземного туннеля по Тель-Авиву.