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Великобритания проведет реформу Министерства обороны

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Великобритания проведет крупнейшую более чем за 50 лет реформу министерства обороны, заявило правительство страны.

Источник: Royal Navy

«Министр обороны запустил крупнейшую реформу министерства обороны более чем за 50 лет, чтобы исправить то, что комитет по бюджетному контролю называет “сломанной” системой по оборонным закупкам, и укрепить оборону Великобритании», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Теперь начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин будет курировать новый военно-стратегический штаб, в рамках которого ему будут подчиняться начальники штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС, уточняет правительство.

Помимо этого, как отмечается в заявлении, в министерстве появится должность директора по национальным вооружениям, который будет отвечать за оснащение вооружением и наращивание оборонной промышленности.

По заявлению британских властей, эти реформы кардинально упростят систему минобороны и наладят организационные процессы.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооруженные силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявлял, что вооруженные силы королевства сталкиваются с рядом серьезных проблем.

До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать «трудный выбор»: либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.