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Президенту Бразилии назначили еще одно обследование после травмы головы

Лула да Силва посетит больницу через 5 дней.

Источник: Аргументы и факты

Врачи назначили президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве еще одно обследование после травмы головы, которую он получил в результате падения, сообщает портал G1.

Новое обследование состоится по прошествии пяти дней. При этом в пятницу глава Бразилии снова посетил медучреждение. По заверению врачей, Лула да Силва уже сейчас может выполнять свои рабочие обязанности. Однако он все еще находится под наблюдением медиков.

После визита в больницу Лула да Силва в первый раз после травмы отправился в рабочую резиденцию. В то же время президенту пока рекомендовано воздерживаться от поездок.

Ранее сообщалось, что бразильский лидер не посетит саммит БРИКС в Казани из-за травмы головы. Врачи посоветовали ему избегать длительных перелетов.