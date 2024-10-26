Президенту Бразилии назначили еще одно обследование после травмы головы

Новое обследование состоится по прошествии пяти дней. При этом в пятницу глава Бразилии снова посетил медучреждение. По заверению врачей, Лула да Силва уже сейчас может выполнять свои рабочие обязанности. Однако он все еще находится под наблюдением медиков.