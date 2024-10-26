Оппозиция Молдавии высказалась о закупках Кишиневом западного оружия

«Переговоров, значит, режим Санду не хочет, а западного оружия — очень даже. К чему готовишься, Майя? К войне? Прийти, втянуть страну в гражданское противостояние или украинский кризис — такой, судя по всему, план. В нем нет места безопасности, уверенности в будущем, процветанию», — написал Шор.