Лукашенко назвал невозможным вхождение Белоруссии в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разговоры о присоединении Белоруссии к Российской Федерации никогда не поднимались, так как это невозможно и нереально. Об этом сообщает «Известия».
«Здесь два государства. Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Это непреклонный закон нашего времени. Поэтому всякие разговоры о том, что империя там, сателлит, не сателлит, что внутрь России вступить и прочее», — отметил Александр Лукашенко.
Он также акцентировал внимание на том, что с российским президентом он проводит множество переговоров и иных встреч, которые способствуют выстроенной работе специалистов для укрепления Союзного государства и его формирования.
По словам белорусского лидера, Москва и Минск способны построить такие взаимоотношения, которые будут глубже и сильнее, чем в едином государстве.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стала партнером в БРИКС. Упомянул о давлении, оказываемом Западом на страны, желающие присоединиться к БРИКС. Белорусский президент уточнил, что речь идет, в частности, об угрозах прекращения торговли и инвестирования.