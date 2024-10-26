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Лукашенко назвал невозможным вхождение Белоруссии в состав России

Москва и Минск способны построить такие взаимоотношения, которые будут глубже и сильнее, чем в едином государстве.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разговоры о присоединении Белоруссии к Российской Федерации никогда не поднимались, так как это невозможно и нереально. Об этом сообщает «Известия».

«Здесь два государства. Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Это непреклонный закон нашего времени. Поэтому всякие разговоры о том, что империя там, сателлит, не сателлит, что внутрь России вступить и прочее», — отметил Александр Лукашенко.

Он также акцентировал внимание на том, что с российским президентом он проводит множество переговоров и иных встреч, которые способствуют выстроенной работе специалистов для укрепления Союзного государства и его формирования.

По словам белорусского лидера, Москва и Минск способны построить такие взаимоотношения, которые будут глубже и сильнее, чем в едином государстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стала партнером в БРИКС. Упомянул о давлении, оказываемом Западом на страны, желающие присоединиться к БРИКС. Белорусский президент уточнил, что речь идет, в частности, об угрозах прекращения торговли и инвестирования.