Лукашенко назвал невозможным вхождение Белоруссии в состав России

«Здесь два государства. Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Это непреклонный закон нашего времени. Поэтому всякие разговоры о том, что империя там, сателлит, не сателлит, что внутрь России вступить и прочее», — отметил Александр Лукашенко.