Миссия КНДР в ООН назвала слухи об отправке военных в РФ маневрами США

Обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию являются «грязными маневрами» Вашингтона и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления. Об этом во время неформальной встречи Совета безопасности ООН заявил первый секретарь северокорейской миссии при всемирной организации Ил Ха Ким.
Он также отметил, что соответствующими обвинениями Соединенные Штаты затягивают украинский конфликт путем поставок Украине всех видов летального оружия, которое запрещено международным правом, включая кассетные бомбы.
Ранее замглавы МИД Северной Кореи Ким Чон Гю заявлял, что отправка военнослужащих КНДР в Россию, если бы это произошло, была бы законной и соответствовала нормам международного права.
До этого президент России Владимир Путин сообщал, что Москва и Пхеньян сами решат, когда и как применять четвертую статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая предусматривает оказание военной помощи.