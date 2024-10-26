Миссия КНДР в ООН назвала слухи об отправке военных в РФ маневрами США

Обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию являются «грязными маневрами» Вашингтона и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления. Об этом во время неформальной встречи Совета безопасности ООН заявил первый секретарь северокорейской миссии при всемирной организации Ил Ха Ким.