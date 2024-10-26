В Великобританию прибыли около 30 тыс. нелегальных мигрантов с начала года

В Великобританию прибыли примерно 30 тыс. нелегальных мигрантов через пролив Ла-Манш с начала года, пишет агентство РИА Новости.
По данным британского МВД, в период с 18 по 24 октября в Великобританию незаконно прибыли 1 тыс. 597 человек. При этом с начала 2024 года пролив переплыли 27 тыс. 557 мигрантов. В общей сумме число просителей убежища достигло 29 тыс. 154 человек. Кроме того, в октябре свыше 970 нелегальных мигрантов оказались в Великобритании за один день. Сумма стала рекордной с начала года.
Ранее сообщалось, что Великобритания занимает первое место среди стран Европы по количеству нелегальных мигрантов. Уточняется, что в стране находятся до 745 тыс. человек, которые незаконно оказались в государстве.
В то же время в августе почти половина сотни мигрантов переплыли Ла-Манш. Для этой цели они использовали надувные лодки.