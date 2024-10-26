В Великобританию прибыли около 30 тыс. нелегальных мигрантов с начала года

По данным британского МВД, в период с 18 по 24 октября в Великобританию незаконно прибыли 1 тыс. 597 человек. При этом с начала 2024 года пролив переплыли 27 тыс. 557 мигрантов. В общей сумме число просителей убежища достигло 29 тыс. 154 человек. Кроме того, в октябре свыше 970 нелегальных мигрантов оказались в Великобритании за один день. Сумма стала рекордной с начала года.