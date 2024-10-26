Додик заявил, что США уже не так мощны, но их выборы повлияют на Европу

«Безусловно, США по-прежнему оказывают сильное влияние не только на Балканский регион, на страны Евросоюза, но и на весь мир. В этом нет никаких сомнений. Хоть они и не так сильны и мощны, как 15 лет назад. При этом мы видим, что США принимают ряд мер против тех, кто не прислушивается к тому, что они просят», — отметил он.