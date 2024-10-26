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Израиль нанес ответный удар по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

Источник: Reuters

«Израиль начал атаку на Иран рано утром в субботу по местному времени в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября», — указано в сообщении.

Прежде в Тегеране раздались звуки взрывов. Подробностей произошедшего в иранской столице не приводится, причины взрывов не уточняются. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

Ранее власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам быть готовыми к войне. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку. Из его распоряжений понятно, что если Израиль нанесет удар по нефтяной и энергетической инфраструктуре или ядерным объектам, ответ обязательно последует.