В субботу, 26 октября, в Грузии пройдут определяющие для внешнеполитического курса страны парламентские выборы.
За победу на голосовании будут бороться выступающая за сохранение отношений с Москвой и являющаяся противником санкций «Грузинская мечта», а также оппозиция, которая поддерживает сближение Тбилиси с западными государствами.
Оппозиция рассчитывает возобновить переговоры с Евросоюзом и НАТО, которые были приостановлены после принятия в стране закона об иноагентах. Противники правящей партии намерены его отменить, как и другие «антидемократические законы», а также ввести антироссийские санкции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грузия испытывает беспрецедентные попытки вмешательства западных стран, а подсчет голосов по итогам референдума в Молдавии вызывает вопросы у экспертов.
До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщал, что в стране готовят государственный переворот после предстоящих парламентских выборов.