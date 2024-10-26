В Грузии пройдут определяющие для курса страны выборы в парламент

Оппозиция рассчитывает возобновить переговоры с Евросоюзом и НАТО, которые были приостановлены после принятия в стране закона об иноагентах. Противники правящей партии намерены его отменить, как и другие «антидемократические законы», а также ввести антироссийские санкции.