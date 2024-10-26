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В Грузии пройдут определяющие для курса страны выборы в парламент

Выборы состоятся в субботу, 26 октября.

Источник: Аргументы и факты

В субботу, 26 октября, в Грузии пройдут определяющие для внешнеполитического курса страны парламентские выборы.

За победу на голосовании будут бороться выступающая за сохранение отношений с Москвой и являющаяся противником санкций «Грузинская мечта», а также оппозиция, которая поддерживает сближение Тбилиси с западными государствами.

Оппозиция рассчитывает возобновить переговоры с Евросоюзом и НАТО, которые были приостановлены после принятия в стране закона об иноагентах. Противники правящей партии намерены его отменить, как и другие «антидемократические законы», а также ввести антироссийские санкции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Грузия испытывает беспрецедентные попытки вмешательства западных стран, а подсчет голосов по итогам референдума в Молдавии вызывает вопросы у экспертов.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщал, что в стране готовят государственный переворот после предстоящих парламентских выборов.