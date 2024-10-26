Додик заявил, что не подчиняется Западу по вопросу БРИКС

Президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик заявил, что не следует указаниям западных держав даже в вопросах, касающихся БРИКС. Об этом пишет ТАСС.
«Мы находимся в специфической локации, на Балканах, где западные силы, можно сказать, “забронировали” это место для того, чтобы оказывать на нас влияние. И конечно же, из-за этого положения мы ощущаем на нас давление, которые хотят, чтобы мы их слушались, а не выступали в качестве партнеров», — высказался Додик, комментируя прессинг со стороны Запада в связи с решением принять участие в БРИКС.
Кроме того, Додик отметил, что Запад даже перестал грозить ему, учитывая его позицию. По его словам, он не собирается отказываться от своих политических убеждений, даже несмотря на введенные против него санкции.
Ранее Додик заявил, что БРИКС в отличие от Запада ищет партнёров, а не слуг. По его словам, БРИКС стал привлекательным объединением для стран, которые стремятся к свободе и суверенитету.