Додик заявил, что не подчиняется Западу по вопросу БРИКС

«Мы находимся в специфической локации, на Балканах, где западные силы, можно сказать, “забронировали” это место для того, чтобы оказывать на нас влияние. И конечно же, из-за этого положения мы ощущаем на нас давление, которые хотят, чтобы мы их слушались, а не выступали в качестве партнеров», — высказался Додик, комментируя прессинг со стороны Запада в связи с решением принять участие в БРИКС.