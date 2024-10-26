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Нетаньяху находился в подземном штабе во время удара по Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт — РИА Новости. Премьер, министр обороны и военное руководство Израиля находились в подземном штабе на территории комплекса минобороны в Тель-Авиве во время ночного удара по целям в Иране, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.

Источник: © РИА Новости

Офис премьера также распространил фото, на котором запечатлены Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви и другие высокопоставленные военные в момент атаки.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство, осуществляемые Ираном и проиранскими силами в регионе.

Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.