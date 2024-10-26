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Ландсбергис: Гутерриш должен признать неправоту за визит на саммит БРИКС

Саммит объединения проходил с 22 по 24 октября в Казани.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Казань на саммит БРИКС, заявил, что он должен признать свою неправоту. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

Кроме того, по его словам, генсек всемирной организации должен взять на себя ответственность, когда решил не ехать на украинский «мирный саммит» в Швейцарии, "а также сейчас, когда он поехал к Путину и обнимался и с ним, и с Лукашенко.

Ранее Зеленский отказал Гутерришу в разрешении на визит на Украину, сославшись на его недавнюю поездку в Россию и участие в саммите БРИКС в Казани.

До этого первый зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев в беседе с aif.ru заявлял, что визит Гутерриша на саммит БРИКС означает, что ООН хочет вырваться из-под влияния Запада, а противостоять ему в настоящее время может лишь коалиция во главе с РФ.