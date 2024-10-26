В ЦАХАЛ сообщили, кто руководит ударом по Ирану

«Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви в настоящее время руководит ударом по Ирану из подземного командного центра ВВС Израиля в комплексе “Кирия” совместно с командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром», — говорится в сообщении.
Также пресс-служба армии опубликовала фото обоих военачальников в этот момент.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Ряд СМИ, включая 12-й канала израильского телевидения, сообщают о второй волне ударов по территории Ирана — на этот раз по Ширазу и окрестностям.