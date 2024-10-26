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В ЦАХАЛ сообщили, кто руководит ударом по Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт — РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вместе с командующим ВВС генерал-майором Томером Баром в настоящее время руководят ударом по Ирану из штаба ВВС, заявила армейская пресс-служба.

Источник: © РИА Новости

«Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви в настоящее время руководит ударом по Ирану из подземного командного центра ВВС Израиля в комплексе “Кирия” совместно с командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба армии опубликовала фото обоих военачальников в этот момент.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.

Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Ряд СМИ, включая 12-й канала израильского телевидения, сообщают о второй волне ударов по территории Ирана — на этот раз по Ширазу и окрестностям.