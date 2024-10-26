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В Тегеране сообщили о прозвучавших взрывах

Взрывов было несколько.

Звуки нескольких взрывов прозвучали в Тегеране, сообщает агентство Fars.

«Несколько минут назад в Тегеране был слышен звук нескольких взрывов», — сказано в сообщении.

Другие подробности не уточняются.

Ранее стало известно, что самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по району Лейляки в южном пригороде ливанской столицы Бейрута.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что израильские военные зафиксировали в пятницу, 25 октября, запуск 65 снарядов и ракет боевиками шиитского движения «Хезболла» с территории Ливана по израильскому государству.