Иранские СМИ сообщили, что в Тегеране работали средства ПВО

Израиль ранее объявил о начале атаки военных объектов Ирана. Иранские власти пока никак не отреагировали на информацию. Местные СМИ сообщили о звуках взрывов в столице. Как отмечают источники информагентств, «некоторые громкие звуки были вызваны работой системы противовоздушной обороны». Как утверждается, «обстановка в столице спокойная, аэропорты в Тегеране работают в обычном режиме».