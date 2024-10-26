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Иранские СМИ сообщили, что в Тегеране работали средства ПВО

Средства противовоздушной обороны Ирана в ночь на 26 октября сработали в Тегеране, сообщили источники агентств Mehr и IRNA. По информации Tasnim, ни один снаряд не поразил военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в столице.

Источник: Reuters

Израиль ранее объявил о начале атаки военных объектов Ирана. Иранские власти пока никак не отреагировали на информацию. Местные СМИ сообщили о звуках взрывов в столице. Как отмечают источники информагентств, «некоторые громкие звуки были вызваны работой системы противовоздушной обороны». Как утверждается, «обстановка в столице спокойная, аэропорты в Тегеране работают в обычном режиме».

По данным Axios, атака стала ответом на массированный удар Ирана по Израилю баллистическими ракетами 1 октября. Как пишет издание, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что значительный ответ Ирана может привести к войне с Израилем. В последние несколько недель американские военные усилили присутствие в регионе.