«С утешительным призом». В США заметили странную деталь в шагах Зеленского

Тем не менее, ни на Западе, ни даже на Украине представленный документ не вызвал интереса. Так, посол США при НАТО Джулианна Смит прямым текстом заявила, что никаких перспектив приглашения Украины в альянс в краткосрочной перспективе не наблюдается, а на Украине даже на флагманских пропагандистских ресурсах наиболее сдержанные комментарии выглядели как оскорбления в адрес главы киевского режима.