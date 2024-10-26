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Reuters: США не принимали участия в атаке Израиля на Иран

Израиль предупредил Вашингтон о предстоящей операции.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты не принимали участия в атаке Израиля на Иран. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на чиновника из США.

По его словам, перед началом атаки Израиль предупредил Вашингтон о предстоящей операции.

Телеканал NBC со ссылкой на источники в арабских странах заявил, что целями израильского удара в Тегеране могли быть казарма и склад с оружием.

До этого телеканал CBS, ссылаясь на источники утверждал, что израильские войска ударили только по военным целям в Иране, исключая ядерные объекты и нефтяную инфраструктуру.

Ранее стало известно, что в Тегеране прозвучали несколько взрывов.

25 октября сообщалось, что масштаб ответа Ирана на израильскую атаку будет сопоставим ущербу.