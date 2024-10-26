Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах на фоне атаки Израиля на Иран

Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах государства на фоне атаки израильских войск на Иран. Об этом сообщило министерство транспорта страны.
Уточняется, что приостановка авиасообщения будет действовать до дальнейшего уведомления.
Армия обороны Израиля в ночь на субботу сообщила об ударе по военным объектам в Иране. Отмечалось, что соответствующая атака стала ответом на нападение Тегерана на израильскую страну 1 октября. Телеканал CBS, ссылаясь на источник заявлял, что ЦАХАЛ ударили только по военным целям.
Ранее стало известно, что США не принимали участия в атаке Израиля на Иран.