Ирак приостановил рейсы во всех аэропортах на фоне атаки Израиля на Иран

Армия обороны Израиля в ночь на субботу сообщила об ударе по военным объектам в Иране. Отмечалось, что соответствующая атака стала ответом на нападение Тегерана на израильскую страну 1 октября. Телеканал CBS, ссылаясь на источник заявлял, что ЦАХАЛ ударили только по военным целям.