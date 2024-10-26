«Истребители за последние часы атаковали десятки стратегических объектов на территории Ирана, при этом эпицентром атаки стали ключевые военные объекты иранской оборонной промышленности. В число целей входят ракетные заводы, предприятия по разработке и производству БПЛА, а также базы запуска баллистических ракет — все это часть ядра иранской оружейной промышленности», — говорится в сообщении новостной службы телеканала.
Израиль атаковал десятки военных объектов в Иране, сообщают СМИ
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт — РИА Новости. Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране, включая заводы по производству ракет и БПЛА, а также базы запуска ракет, сообщил 12-й канал израильского телевидения.