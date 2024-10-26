Еще одна категория россиян получит право на досрочную пенсию

«Настоящим проектом федерального закона предлагается установить досрочное назначение страховой пенсии мужчинам и женщинам, проработавшим соответственно не менее 25 и не менее 20 лет на должностях руководителей, специалистов и служащих, занятых в сфере сельского хозяйства, по достижении ими возраста 60 лет и 55 лет соответственно», — говорится в тексте законопроекта. Он опубликован на сайте законодательных инициатив Госдумы.