Издание WP впервые за 36 лет не будет поддержать кандидата на выборах в США

Американская газета The Washington Post впервые с 1988 года не станет выступать в поддержку какого-либо кандидата на президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом заявил директор-распорядитель издания Уильям Льюис.
«The Washington Post не будет продвигать ни одного из кандидата на этих выборах. И на любых президентских выборах в будущем», — отметил он.
Ранее кандидат в американские лидеры республиканц Дональд Трамп во время своего выступления перед избирателями подверг резкой критике своего основного политического соперника — Камалу Харрис.
До этого старший инженер-программист компании Meta* Дживан Гьявали заявлял, что социальная сеть Facebook* автоматически понижает рейтинг публикаций с критикой Харрис.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.