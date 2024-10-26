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Издание WP впервые за 36 лет не будет поддержать кандидата на выборах в США

В газете отметили, что поддержки также не будет и на любых президентских выборах в будущем.

Источник: Аргументы и факты

Американская газета The Washington Post впервые с 1988 года не станет выступать в поддержку какого-либо кандидата на президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом заявил директор-распорядитель издания Уильям Льюис.

«The Washington Post не будет продвигать ни одного из кандидата на этих выборах. И на любых президентских выборах в будущем», — отметил он.

Ранее кандидат в американские лидеры республиканц Дональд Трамп во время своего выступления перед избирателями подверг резкой критике своего основного политического соперника — Камалу Харрис.

До этого старший инженер-программист компании Meta* Дживан Гьявали заявлял, что социальная сеть Facebook* автоматически понижает рейтинг публикаций с критикой Харрис.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.