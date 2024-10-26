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Журналист Axios: Израиль нанёс три серии ударов по Ирану

Израильские силы нанесли три серии ударов по объектам на территории Ирана, заявил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид.

Источник: AP 2024

«Должностные лица США и Израиля заявили, что было три волны ударов», — цитирует его ТАСС.

По словам журналиста, первая волна была нацелена на иранскую систему противоракетной обороны, вторая и третья — на базы, где размещены ракеты и беспилотники, а также на предприятия по их производству.

26 октября Армия Израиля нанесла удары по военным целям в Иране.

Позже в The Jerusalem Post заявили, что Израиль нанёс вторую волну ударов по иранскому городу Шираз.

Позже в 12-м канале отметили, что Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране, включая заводы по производству ракет и БПЛА, а также базы запуска ракет.