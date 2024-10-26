Что известно об ударах Израиля по военным объектам Ирана

Газета The Jerusalem Post сообщила, что в атаке на Иран участвовали более 100 самолетов. В Тегеране заявили об успешном отражении большей части ударов.
Сообщений о жертвах со стороны Израиля не поступало, сообщил телеканал ABC. Также не было информации о пострадавших гражданах РФ.
ТАСС собрал основное о произошедшем.
Об атаке объектов в Иране
Израиль заявил о нанесении ударов по военным объектам в Иране. Ударом руководил начальник Генштаба генерал-лейтенант Герци Халеви.
Израиль начал атаку в ответ на масштабный удар Ирана с применением баллистических ракет 1 октября, проинформировал портал Axios.
Агентство Tasnim сообщило, что над Тегераном, вероятно, работали силы ПВО.
Целями израильских ударов в городе могли быть казарма и склад с оружием, сообщил телеканал NBC.
Телеканал CBS утверждал, что Израиль не наносил ударов по ядерным объектам или нефтяной инфраструктуре.
Целями еврейского государства также не являлись аэропорты имени Имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране, сообщил телеканал Al Mayadeen.
По его же информации, иранские средства ПВО успешно отразили большую часть ударов. Израиль эту информацию опроверг.
Агентство Tasnim утверждало, что объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) не пострадали.
Газета The Jerusalem Post спустя некоторое время сообщила о второй серии ударов Израиля по Ирану. Их целью стал город Шираз.
Журналист Axios Барак Равид утверждал, что серий ударов было три.
По данным агентства ShafaqNA, ядерные объекты Ирана не подверглись ударам.
ВВС Армии обороны Израиля в ходе ночной атаки на Иран задействовали более 100 самолетов.
Утром армия Израиля заявила о завершении атаки.
Об ударах по Сирии
Агентство SANA сообщило о взрывах над Дамаском.
Позднее оно уточнило, что израильские ВС нанесли ракетный удар по военным объектам в южной и центральной частях Сирии.
По информации газеты The Jerusalem Post, ЦАХАЛ нанес предварительные удары по радарам в Сирии для «ослепления» иранских систем ПВО.
Реакция в США
Белый дом заявил, что Израиль наносит удары по военным объектам в Иране для самообороны.
Агентство Reuters заявило, что США не принимали участия в атаке.
Газета The New York Times написала, что Израиль в последние дни консультировался с Соединенными Штатами по поводу масштабов и типов целей атаки.
Президента США Джо Байдена проинформировали о произошедшем.
Израиль включил в свой список целей для ударов в Иране объекты противовоздушной обороны и предприятия по производству ракет, пишет The Washington Post.
США заявили о готовности участвовать в отражении возможного ответного удара Тегерана по Израилю.
Заявления сторон
Иран заявил о готовности дать пропорциональный ответ, сообщило Tasnim.
Армия обороны Израиля сообщила, что следит за потенциальными ответными ударами со стороны Ирана, Ирака, Йемена, Сирии и Ливана.
Израилю удалось нанести лишь «ограниченный ущерб» некоторым иранским объектам, окончательные масштабы выясняются, заявили ВС Ирана. Нападению, по их данным, подверглись военные базы в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан.