Израиль атаковал военные центры в трех иранских провинциях

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
«Несмотря на предыдущие предупреждения руководства исламской республики преступному и незаконному израильскому режиму воздерживаться от любых авантюрных действий, этот фальшивый режим сегодня утром в результате создающей напряженность акции осуществил атаку на ряд военных центров в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Несмотря на успешный перехват и отражение… системой ПВО страны… ряду объектов был нанесен ограниченный ущерб», — говорится в сообщении агентства.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.