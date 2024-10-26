Пять новых министерств создали в Самарской области: Федорищев реформирует правительство

«Формирование новых ведомств не повлечет за собой увеличение штатной численности», — пояснили в правительстве Самарской области.
Вместо департаментов появились следующие министерства:
- науки и высшего образования,
- цифрового развития и связи,
- внутренней политики,
- по региональной безопасности,
- по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.
Отметим, что также переименовали два ведомства:
- министерство управления финансами стало министерством финансов,
- министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования — министерством природных ресурсов и экологии.
Кроме того, в правительстве Самарской области создали новые инспекции и комитеты.
Руководителей новых ведомств обещают назвать уже в ближайшее время.
Ранее «ФедералПресс» писал, что по инициативе губернатора в Самарской области дополнительные доходы региональной казны в размере 10 млрд рублей направят на социальную сферу, включая поддержку семей, бюджетников и участников СВО. Также «ФедералПресс» рассказывал о желании Вячеслава Федорищева найти частного титульного спонсора для ФК «Крылья Советов».