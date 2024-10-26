Пять новых министерств создали в Самарской области: Федорищев реформирует правительство

Ранее «ФедералПресс» писал, что по инициативе губернатора в Самарской области дополнительные доходы региональной казны в размере 10 млрд рублей направят на социальную сферу, включая поддержку семей, бюджетников и участников СВО. Также «ФедералПресс» рассказывал о желании Вячеслава Федорищева найти частного титульного спонсора для ФК «Крылья Советов».