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Пять новых министерств создали в Самарской области: Федорищев реформирует правительство

САМАРА, 26 октября, ФедералПресс. Губернатор Вячеслав Федорищев приступил к реформе структуры регионального правительства. Глава Самарской области подписал постановление, согласно которому пять департаментов реорганизуют в министерства. Еще несколько министерств переименовали.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Формирование новых ведомств не повлечет за собой увеличение штатной численности», — пояснили в правительстве Самарской области.

Вместо департаментов появились следующие министерства:

  • науки и высшего образования,
  • цифрового развития и связи,
  • внутренней политики,
  • по региональной безопасности,
  • по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

Отметим, что также переименовали два ведомства:

  • министерство управления финансами стало министерством финансов,
  • министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования — министерством природных ресурсов и экологии.

Кроме того, в правительстве Самарской области создали новые инспекции и комитеты.

Руководителей новых ведомств обещают назвать уже в ближайшее время.

Ранее «ФедералПресс» писал, что по инициативе губернатора в Самарской области дополнительные доходы региональной казны в размере 10 млрд рублей направят на социальную сферу, включая поддержку семей, бюджетников и участников СВО. Также «ФедералПресс» рассказывал о желании Вячеслава Федорищева найти частного титульного спонсора для ФК «Крылья Советов».