Как казахстанцев-нелегалов будут возвращать на родину из-за рубежа

«Казахстан как суверенное государство имеет права и обязанности в соответствии с международным правом. Тем не менее, возможности Казахстана вмешиваться в дела своих граждан за границей ограничены. Казахстанские граждане, находящиеся за границей, имеют право на защиту и помощь со стороны казахстанских консульств и посольств. Однако это не означает принуждение граждан к возвращению на родину. Также Казахстан может договариваться с другими государствами о процедурах и условиях, касающихся незаконного пребывания своих граждан на их территории. Тем не менее, казахстанское законодательство не наделяет правительственные органы правом на принудительное возвращение граждан, находящихся за границей нелегально. Однако, если гражданин нарушает закон, Казахстан может проводить розыскные мероприятия в рамках международного сотрудничества по уголовным делам, а также сотрудничать с другими государствами в отношении экстрадиции граждан, если те совершили преступление на территории Казахстана», — пояснил юрист.