В Грузии начались парламентские выборы. Что важно знать

26 октября в Грузии проходят очередные выборы в парламент. Их главная интрига — сможет ли остаться у власти партия «Грузинская мечта», которая правит страной 12 лет и которую оппозиция обвиняет в смене евроинтеграционного курса на пророссийский, или ее победит коалиция оппозиционных сил. Как отметила в своем промежуточном отчете наблюдательная миссия ОБСЕ, выборы в республике проходят в условиях «укоренившейся политической поляризации, политической напряженности, недоверия оппозиции к государственным институтам и опасений по поводу защиты прав на свободу объединений и выражения мнений».
Общее число избирателей в Грузии — 3,5 млн человек. Всего будет действовать 3111 избирательных участков, из них 67 — в 42 странах за рубежом.
Наблюдать за выборами будут 64 международные организации — от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (European Network of Election Monitoring Organizations — ENEMO, признана в России нежелательной), которая направила 119 наблюдателей, и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ, 80 наблюдателей) до Парламентской ассамблеи НАТО и представителей 13 посольств, в том числе Великобритании, Казахстана, США, Швейцарии и Японии. От России и связанных с ней международных организаций наблюдателей не будет.
Какие партии претендуют на места в парламенте
Выборы впервые пройдут по пропорциональной системе: 150 мест в однопалатном грузинском парламенте распределятся между партиями пропорционально числу голосов, отданных за их списки. Центризбирком (ЦИК) на этих выборах зарегистрировал 18 партий. Чтобы попасть в парламент, они должны преодолеть порог в пять процентов — как отмечает Civil Georgia, это подтолкнуло к созданию коалиций. По оценкам грузинских СМИ и данным опросов, шансы пройти в парламент есть у пяти объединений.
«Грузинская мечта». Существует с 2012 года, основатель — бизнесмен Бидзина Иванишвили. Партия пришла к власти, потеснив на парламентских выборах 2012 года «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили, который был президентом республики с 2004 года. На прошлых выборах, которые прошли в 2020-м, «Мечта» получила 90 мест из 150. В 2022 году из-за разногласий по тактическим вопросам партию покинули 15 депутатов, и она свое большинство в парламенте потеряла. Выходцы из «Мечты» — депутаты Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе — основали евроскептическое движение «Сила народа», которое продвигало скандальный законопроект об иноагентах. «Силу народа» зарегистрировали как партию в 2024 году, в парламенте у нее девять мест. На нынешние выборы «Грузинская мечта» и «Сила народа» идут вместе.
Кто такой Бидзина Иванишвили
Родился в 1956 году в Грузинской ССР. В конце 1980-х, получив высшее образование и степень кандидата экономических наук, переехал в Москву, где занялся предпринимательством. В 1990 году создал и возглавил банк «Российский кредит», который продал в 2012-м. Был совладельцем нескольких горно-обогатительных комбинатов, создал российскую холдинговую компанию «Металлоинвест» для управления промышленными активами и недвижимостью, а также сеть аптек «Доктор Столетов». Самый богатый человек Грузии: по оценке Forbes, его состояние составляет $4,9 млрд (692-е место в мире).
В политику пришел в 2011 году, создав в противовес ЕНД движение «Грузинская мечта». На парламентских выборах 2012 года коалиция во главе с «Мечтой» получила большинство. В 2012—2013 годах был премьер-министром; в 2013-м заявил об уходе из политики и планах заняться общественной деятельностью, хотя многие отнеслись к ним скептически. В 2018-м вновь стал лидером «Мечты», в 2021-м покинул этот пост, а в 2023 году снова заявил о возвращении в политику: стал почетным председателем партии и начал активно выступать на митингах в преддверии выборов 2024 года.
«Единство ради спасения Грузии». Это коалиция трех оппозиционных партий.
«Единое национальное движение» (ЕНД) — 15 мест в парламенте. Существует с 2001 года, основатель — Михаил Саакашвили, действующий лидер — Тина Бокучава. Партия пришла к власти в результате «революции роз» и правила с 2004 по 2012 годы.
«Стратегия Агмашенебели» — два места. Существует с 2016 года, основатель и лидер — выходец из ЕНД Георгий Вашадзе. Партия названа в честь царя Грузии Давида IV Строителя (на грузинском — агмашенебели).
«Европейская Грузия» — пять мест. Существует с 1999 года, ее возглавляет экс-спикер парламента Давид Бакрадзе.
«Коалиция за перемены» — еще одно объединение выходцев из ЕНД. В него входит четыре партии.
«Ахали» — проевропейская партия, которую в 2024 году основали бывший лидер ЕНД (2020−2023) Ника Мелия и бывший гендиректор оппозиционных телеканалов «Рустави 2» и Mtavari Ника Гварамия.
«Гирчи — Больше свободы», которую в 2020 году основал экс-депутат Зураб Джапаридзе и у которой одно место в парламенте.
«Дроа» (с груз. — «Пора»), которую в 2021 году создала выходец из «Европейской Грузии» Элене Хоштария; ее цель — «разоблачение коррумпированных чиновников, насильников, фальсификаторов выборов, воров, членов кланов, непотизма, связей с Россией и всех видов несправедливости».
«Республиканская партия», которая возникла в 1978 году в СССР как подпольная и в независимой Грузии до 2016 года входила в блок с «Грузинской мечтой».
Также к «Коалиции за перемены» подключилось организация «Активисты за будущее», которая объединяет деятелей из разных этнических групп страны.
«Сильная Грузия» — многопартийная коалиция под эгидой партии «Лело за Грузию», которую в 2019 году создали бизнесмены, сооснователи крупнейшего в Грузии банка TBC Bank Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Ей принадлежит четыре места в парламенте.
«За Грузию» — центристская партия, которую в 2021 году основал бывший премьер-министр от «Грузинской мечты» (2019−2021), экс-глава МВД (2017−2019) и бывший министр экономики Георгий Гахария. В ней состоят в основном бывшие члены «Грузинской мечты».
Как вела свою кампанию «Мечта»
Civil Georgia обращает внимание, что сейчас «грузинское общество находится на распутье между Евросоюзом и Россией». По оценке издания, в то время, как «большая часть общества стремится к конституционной цели — евроатлантической интеграции», страна «ослаблена российским влиянием», которое исходит от «Грузинской мечты». Такая оценка проистекает из того, что за последние два года отношения Тбилиси и Брюсселя стремительно ухудшились, а с Москвой перешли к бытовой нормализации, например, за две недели до выборов президент России Владимир Путин расширил безвизовый режим для грузин (теперь трудовые мигранты из Грузии, как и все остальные категории въезжающих грузин, могут находиться в России без виз дольше трех месяцев).
С 2022 года грузинские власти активно рассуждают, что «глобальная партия войны» собирается открыть в Грузии «второй фронт» против России. Экс-премьер, ныне председатель «Мечты» Ираклий Гарибашвили утверждал, что этого хочет грузинская оппозиция вместе с ее «идеологическими партнерами — представителями правительства Украины».
В предвыборную кампанию власти эту риторику активизировали. «Если представить приход к власти коллективного национального движения, например, после выборов, что не через два, три или четыре месяца Грузия станет вторым фронтом. Я гарантирую это, опираясь на ту информацию, которая у меня есть», — заявил в июле 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе. Он считает, что если ЕНД вернется к власти, то Грузия «останется позади с евроинтеграцией и всем остальным».
Впрочем Кобахидзе допускал, что в выборы могут вмешаться извне, но не со стороны России. У нее, говорил он, «нет ресурсов, чтобы существенно повлиять на избирательные процессы в Грузии, но они есть у других сил»; вмешаться же они захотят потому, что Тбилиси «не открыл второй фронт, что огорчает некоторых конкретных людей». Оппозицию «Мечта» называет коллективным «Национальным движением», которое развязало войну в 2008 году и подталкивает страну к новому конфликту, заявил Иванишвили, а потому «Мечта» должна получить в парламенте конституционное большинство (не менее 113 мандатов из 150), которое позволит изменить Основной закон. И тогда в Грузии «будут судить зачинщиков войны» 2008 года, обещал он, — «выборы 26 октября должны стать “Нюрнбергским процессом” над “Единым национальным движением”.
О Западе в контексте «второго фронта» представители «Мечты» особо не говорили. Однако за несколько дней до выборов Иванишвили заявил, что высокопоставленный чиновник «одной из стран» предлагал Гарибашвили начать войну с Россией. «Ираклий спросил: “Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать с Россией? Сколько дней продержимся?”. Ему ответили — три-четыре дня. Он сказал: “И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?” Ему ответили: “Так вас 3−4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда”, — рассказал Иванишвили в интервью каналу Imedi (цитата по Interpressnews).
Однако разрывать отношения с Западом «Мечта» не собирается — напротив, она хочет их укреплять. В октябре, представляя предвыборную программу, Кобахидзе обозначил следующие внешнеполитические приоритеты «Мечты» (по JAMnews).
- Перезагрузка отношений с США и Евросоюзом. «Мечта» планирует предпринять для этого усилия в 2025 году, когда, по ее убеждению, закончится конфликт на Украине.
- Вступление в Евросоюз — приоритет, к 2030 году Грузия будет к нему полностью готова.
- Укрепление сотрудничества с НАТО и стратегического партнерства с Китаем.
- Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией.
Про урегулирование «Мечта» говорит с привязкой к Абхазии и Южной Осетии. Иванишвили заверил, что после выборов «Мечта» «найдет в себе силы, чтобы принести извинения» Сухуму и Цхинвалу. Цель при этом — вернуть две непризнанные республики в состав Грузии, — судя по риторике, делать это представители «Мечты» собираются мирным путем.
«Уверен, что скоро придет время, когда все искусственные препятствия будут устранены, и грузины и абхазы будут жить вместе в едином и неделимом грузинском государстве», — заявил Кобахидзе на одном из предвыборных митингов. «По эту сторону линии оккупации мы всегда будем встречать вас с открытым сердцем. Мы должны восстановить все разрушенные мосты в нашей стране», — обратился он с трибуны Генассамблеи ООН к представителям частично признанных республик. Москва ответила на это, что нормализации между Грузией, Абхазией и Южной Осетией содействовать готова, но пересматривать решение 2008 года о признании Абхазии и Южной Осетии не будет.
Что предлагает оппозиция и какие итоги предсказывают опросы
Общим заявлением о намерениях у оппозиционных коалиций стала «Грузинская хартия», которую в мае 2024 года представила президент Саломе Зурабишвили. Это своего рода дорожная карта, которая, по мнению президента, позволит разрешить политический кризис и вернуть республику на путь евроинтеграции. Пункты этой хартии перекликаются с рекомендациями Евросоюза — девятью шагами на пути в ЕС, которые Брюссель обозначил в ноябре 2023 года перед тем, как предоставить Грузии статус кандидата.
Девять требований Евросоюза к Грузии (ноябрь 2023 года).
1. Борьба с дезинформацией, иностранным манипулированием информацией и вмешательством против ЕС.
2. Соответствие Грузии общей внешней политике союза.
3. Решение проблемы политической поляризации (более инклюзивная работа с парламентской оппозицией).
4. Свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс и реформы в области избирательного законодательства.
5. Улучшение парламентского надзора, независимость и беспристрастность основных институтов.
6. Всеобъемлющая реформа судебной системы.
7. Независимость и беспристрастность Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.
8. Системный подход к деолигархизации.
9. Совершенствование подходов к защите прав человека, безопасность СМИ, гражданских активистов и уязвимых групп населения.
В хартии Зурабишвили зафиксированы четыре задачи: отменить законы, которые наносят вред евроинтеграции Грузии (в частности, закон об иноагентах, который она назвала российским); восстановить доверие к госинститутам, освободить суды от кланового влияния и реформировать Высший совет юстиции; реформировать прокуратуру, Службу госбезопасности, МВД, Антикоррупционное агентство, Нацбанк; «оздоровить» избирательную систему.
Президент призвала разделяющие эти цели партии подписать хартию и с опорой на нее решить, какой будет их предвыборная тактика. В итоге хартию подписали 17 партий и пять независимых депутатов; они участвуют в четверке оппозиционных коалиций. Они обещают, что реализуют положения хартии на весенней сессии нового парламента и назначат досрочные выборы на осень 2025 года; до тех пор в стране будет действовать техническое беспартийное правительство, которое назначит глава государства.
Параллельно каждая коалиция представила свою программу. «Единство ради спасения Грузии» пообещала в кратчайшие сроки начать переговоры о вступлении в ЕС и создать «фонд Саакашвили» для возвращения эмигрантов на родину. Программа «Коалиции за перемены» называется «План 4−4−4» — через четыре дня после формирования правительства она представит ему идеи по четырем направлениям (возобновление евроинтеграции, демократизация, снижение налогов, увеличение бюджета на образование), которые обещано воплотить в жизнь за четыре года. «Сильная Грузия» назвала свою программу «Путь Ильи», отсылая ее к грузинскому поэту и общественному деятелю Илье Чавчавадзе. Она состоит из девяти пунктов, в которых речь идет в том числе об ограничениях для россиян и присоединении Грузии к санкциям ЕС. «За Грузию» также обещает вступление в Евросоюз.
Весомых властных полномочий у президента Грузии нет с 2017 года — он выполняет главным образом представительские функции. В тот год парламент, где большинство было у «Грузинской мечты», принял поправки к Конституции, согласно которым страна отказалась от смешанной президентской системы и стала парламентской республикой; прямые выборы президента был отменены — теперь главу государства назначает Избирательная коллегия из 300 делегатов, куда входят депутаты и представители региональных и местных властей.
В 2018 году в республике прошли последние прямые президентские выборы — на них при поддержке «Мечты» победила Саломе Зурабишвили. С той поры она неоднократно выступала с критикой правящей партии, заявляя, что та ведет «вражескую и необдуманную политику». Разногласия в итоге переросли в открытый конфликт: в 2023 году «Мечта» инициировала в парламенте процедуру импичмента Зурабишвили, поскольку президент совершала зарубежные визиты без разрешения правительства. К отставке это не привело, так как у «Мечты» не хватило голосов.
Все предвыборные социологические опросы отдают лидерство «Грузинской мечте». Правда, разброс велик, от 30% до 60%. Исследование британской компании Savanta, которое 23 октября опубликовал оппозиционный канал Mtavari, показало, что «Мечта» набирает 35%, а четыре оппозиционные коалиции в сумме — 52%. Поддержка между ними распределяется так: 19% — «Коалиция за перемены», 16% — «Единство ради спасения Грузии», 9% — «Сильная Грузия», 8% — «За Грузию». Остальные партии пятипроцентный барьер не преодолевают.
Исходя из этого, «Мечта» получает 61 место в парламенте, а подписавшие «Грузинскую хартию» — 89. В тот же день проправительственный канал Imedi опубликовал опрос, который провела грузинская компания GORBI. Согласно ее данным, «Мечту» поддерживают 60,2%, а пятипроцентный порог преодолевают всего две оппозиционные коалиции — «Единство ради спасения Грузии» (15,4%) и «Коалиция за перемены» (9%).
Как выборы комментируют Евросоюз и Россия
Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский в преддверии голосования заявил, что отношения Грузии и Евросоюза находятся «на историческом минимуме». «Как послу ЕС, мне очень жаль и досадно видеть, что другие страны продвигаются вперед в плане интеграции в ЕС, а Грузия вместо того, чтобы приблизиться, отдаляется от ЕС», — заявил он (его цитаты по Interpressnews).
Вплоть до 2022 года диалог Грузии и Евросоюза развивался спокойно и поступательно: в 2014 году стороны пописали Соглашение об ассоциации, которое ввело преференциальный торговый режим и зону свободной торговли; в 2017-м — Соглашению о либерализации визового режима, позволившее грузинам без визы въезжать в ЕС на срок до трех месяцев. В 2018 году республика внесла в Конституцию ст. 78 об интеграции в Евросоюз и НАТО.
Ситуация осложнилась с началом боевых действий на Украине. Грузия, в частности, отказалась вводить против России санкции — «Грузинская мечта» заявила, что это идет вразрез с национальными интересами страны. В 2023 году Россия возобновила с Грузией авиасообщение и отменила для ее граждан визовый режим, что усугубило трения Тбилиси с Киевом и вызвало недовольство Брюсселя. Несмотря на это, в декабре 2023 года Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата в союз.
Разрыв в отношениях наметился весной 2024 года, когда в Грузии был принят закон об иноагентах (официальное название — «О прозрачности иностранного влияния»). Евросоюз и США требовали его либо скорректировать, либо отозвать. В Тбилиси это делать не стали, и в итоге США ввели санкции против тех, «кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии», а Евросоюз приостановил процедуру приема республики и заморозил часть финансовой помощи. В Брюсселе не приемлют и другие законы, которые провела «Грузинская мечта», например «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который запрещает пропаганду ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), который вступил в силу в октябре.
По оценке еврочиновников, действия грузинского правительства «ставят под угрозу европейский путь Грузии и де-факто останавливают процесс присоединения». Согласно резолюции Европарламента, гурзинские власти «разжигают атмосферу ненависти» и продвигают «все более авторитарную повестку дня» с «растущей антиевропейской риторикой». Депутаты призвали ввести персональные санкции против всех, кто отвечает «за подрыв демократии в Грузии», в том числе против Иванишвили.
Герчинский, комментируя выборы, привел пример Молдавию, где прошел референдум о внесении в Конституцию пункта о евроинтеграции. «Выйдите и проголосуйте за свое будущее и будущее ваших детей, — обратился он к гражданам Грузии. — ЕС — это история большого успеха, это проект мира, гарантия развития, гарантия достойной жизни не только нескольких богатых людей. Это не роскошный лимузин для нескольких богатых, это достойная жизнь для каждого. Но это в ваших руках. ЕС сказал громко и ясно, в декабре прошлого года мы приняли решение открыть дверь для Грузии. Мы вас ждем, но эту дверь должны открыть вы, никто не сможет сделать это за вас. Это ваш выбор». До этого посол ЕС предупреждал, что Грузия не сможет войти в союз, если в республике после выборов установится однопартийная система, и допускал введение против нее санкций, «если дела с выборами действительно пойдут неправильно».
Премьер Кобахидзе назвал слова Герчинского необъективными и пропагандистскими. «Когда иностранный дипломат делает пропагандистский призыв по поводу выборов, это грубое нарушение избирательных принципов. Это своего рода использование административного ресурса. Я призываю всех не нарушать избирательные принципы и объективно говорить о тех процессах, которые развиваются в нашей стране», — сказал он (цитата по Interpressnews).
Слова посла прокомментировали и в Москве. Глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин, который поддерживает диалог со спецпредставителем премьера Грузии по отношениям с Россией, обвинил Брюссель в «прямом шантаже и запугивании граждан независимой страны». «Терпеть подобное — серьезное испытание для грузинского самолюбия», — написал Карасин в Telegram.
В России на тему грузинских выборов активно высказывалась Служба внешней разведки (СВР), предупреждая о возможном вмешательстве Запада. В июле ее представители сообщили, что США планируют в Грузии беспорядки и цветную революцию, в сентябре — что США договорились о «сотрудничестве» с БДИПЧ ОБСЕ, которая в своем промежуточном докладе сделает вывод, что в Грузии нет условий для «свободных и честных выборов» (в представленном 11 октября докладе такой формулировки нет). «Цель этой акции — попытаться грубо и нагло вмешаться во внутренние дела Грузии, попытаться не допустить вновь к власти здоровые, национально-ориентированные силы», — заявил 3 октября глава СВР Сергей Нарышкин (цитаты по ТАСС). Однако, по его словам, «народ Грузии сделает правильный и точный выбор».