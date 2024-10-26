В Грузии начались парламентские выборы. Что важно знать

Герчинский, комментируя выборы, привел пример Молдавию, где прошел референдум о внесении в Конституцию пункта о евроинтеграции. «Выйдите и проголосуйте за свое будущее и будущее ваших детей, — обратился он к гражданам Грузии. — ЕС — это история большого успеха, это проект мира, гарантия развития, гарантия достойной жизни не только нескольких богатых людей. Это не роскошный лимузин для нескольких богатых, это достойная жизнь для каждого. Но это в ваших руках. ЕС сказал громко и ясно, в декабре прошлого года мы приняли решение открыть дверь для Грузии. Мы вас ждем, но эту дверь должны открыть вы, никто не сможет сделать это за вас. Это ваш выбор». До этого посол ЕС предупреждал, что Грузия не сможет войти в союз, если в республике после выборов установится однопартийная система, и допускал введение против нее санкций, «если дела с выборами действительно пойдут неправильно».