В Грузии начались парламентские выборы

«Грузинская мечта» хотела бы получить конституционное большинство [не менее 113 мандатов из 150 мест], чтобы у нее были развязаны руки, она могла спокойно собрать кабмин и проводить в стране преобразования любого уровня. Если ее результат будет ниже, то ей придется вести себя более аккуратно и быть готовой к политическим компромиссам. Возможны оба результата, но второй более вероятный", — пояснил эксперт.