В Казахстане предлагают создать второй Хоргос

Создание специальной зоны беспошлинной торговли по образцу торгового комплекса «Хоргос» позволит в четыре раза увеличить товарооборот между Мангистауской областью и Узбекистаном. С предложением построить такой комплекс аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай выступил на межрегиональном форуме, который прошел на этой неделе в Самарканде. Кроме того, во время форума компания «Nukus dilisha» (Узбекистан), акимат Бейнеу и казахстанская «ОРЦ Актау» подписали меморандум. В этом документе говорится, что узбекские бизнесмены намерены построить торговые центры в городе Актау и Бейнеуском районе, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.