В Казахстане предлагают создать второй Хоргос

Создание специальной зоны беспошлинной торговли по образцу торгового комплекса «Хоргос» позволит в четыре раза увеличить товарооборот между Мангистауской областью и Узбекистаном. С предложением построить такой комплекс аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай выступил на межрегиональном форуме, который прошел на этой неделе в Самарканде. Кроме того, во время форума компания «Nukus dilisha» (Узбекистан), акимат Бейнеу и казахстанская «ОРЦ Актау» подписали меморандум. В этом документе говорится, что узбекские бизнесмены намерены построить торговые центры в городе Актау и Бейнеуском районе, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Говоря о торговом сотрудничестве, аким Нурдаулет Килыбай сказал, что большая часть продуктов питания, овощей, фруктов и сухофруктов на оптовые рынки региона привозят из Бухары, Самарканда, Нукуса и Сырдарьи. Через таможенный пост «Тажен» в день проходит около 250−300 фур, из них в среднем 25−30 фур отправляются в Мангистаускую область. Это около 11 тысяч тонн товара.
«В составе нашей делегации присутствует учредитель ТОО “ОРЦ Актау”, одной из крупнейших оптовых распределительных центров страны. В настоящий момент они полностью готовы в предоставлении необходимой торговой площади и ждут конкретных шагов со стороны предпринимателей Узбекистана. Там мы бы хотели открыть торговый площадь “Сделано в Узбекистане” и организовать сельскохозяйственные ярмарки», — отметил Нурдаулет Килыбай.
Также предложил совместно развивать тепличные хозяйства.
«В свою очередь, мы готовы субсидировать часть вложенных затрат, затраты на воду, удобрения, обеспечить необходимой инфраструктурой, предоставить льготные кредиты под низкие проценты и подходящие земельные участки», — сказал Нурдаулет Килыбай.
По данным акимата Мангистауской области, в регионе зарегистрировано 140 предприятий с участием Узбекистана. По итогам 2023 года внешнеторговый оборот области с Узбекистаном составил 13,2 млн долларов. Доля импорта из соседней страны в общем товарообороте составляет около 25%.