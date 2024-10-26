Над Россией сбили 17 БПЛА. Военная операция, день 976-й

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08:25 Блогер Данила Поперечный (признан иноагентом) уехал из России сразу после СВО. Об этом сказано в судебных документах, которые появились в распоряжении ТАСС.

08:17 РИА Новости выяснило, Российский Красный Крест получил 5,6 тысячи заявок о пропавших людях, из них нашли 1088 местных жителей. Однако одного человека могут искать сразу несколько людей, поэтому заявок больше, чем пропавших.

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08:07 По данным Reuters, Украина полностью получит кредит на $50 млрд до конца 2027 года, часть средств передадут до 30 июня 2025 года.

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА: восемь над Брянской областью, четыре над Белгородской, три над Курской и два над Орловской.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 976-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.