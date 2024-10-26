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Над Россией сбили 17 БПЛА. Военная операция, день 976-й

над Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской. По данным Reuters, Украина полностью получит кредит на $50 млрд до конца 2027 года, часть средств передадут до 30 июня 2025 года. Российский Красный Крест получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших жителей Курской области, из них обнаружили только 1088 человек. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:27.

08:25 Блогер Данила Поперечный (признан иноагентом) уехал из России сразу после СВО. Об этом сказано в судебных документах, которые появились в распоряжении ТАСС.

08:17 РИА Новости выяснило, Российский Красный Крест получил 5,6 тысячи заявок о пропавших людях, из них нашли 1088 местных жителей. Однако одного человека могут искать сразу несколько людей, поэтому заявок больше, чем пропавших.

08:13.

08:07 По данным Reuters, Украина полностью получит кредит на $50 млрд до конца 2027 года, часть средств передадут до 30 июня 2025 года.

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 17 украинских БПЛА: восемь над Брянской областью, четыре над Белгородской, три над Курской и два над Орловской.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 976-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.