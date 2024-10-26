Лукашенко сказал, когда может быть освобождена Курская область России

Президент Беларуси Александра Лукашенко рассказал, когда могут освободить Курскую область России, сообщают «Известия».
В интервью изданию на полях саммита БРИКС в Казани белорусский президент выразил надежду, что Курская область может быть освобождена к концу декабря. При этом Лукашенко предположил, что после этого последует и продвижение в переговорном процессе.
— Будем надеяться, что к концу декабря Курская область будет освобождена. И будут какие-то подвижки в плане переговоров, — прокомментировал он.
Также Лукашенко выразил готовность «действовать в этом направлении». Глава Беларуси обратил внимание, что «курская авантюра» серьезно поменяла ситуацию для украинской стороны.
— Россию тоже — сегодняшняя ситуация изменилась, будем разговаривать по-другому, в другом месте и по другим вопросам, — уверен он.
Также Лукашенко заметил, что в сложившейся ситуации российская сторона занимает конструктивную позицию, что следует принимать во внимание Киеву.
Ранее также президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что Курскую область от ВСУ освободят любой ценой от попытки вторжения: «Зачем туда зашли?».
Также белорусский президент заявил, что вопрос вхождения Беларуси в состав России никогда не стоял.
Кроме того, президент делает все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие.