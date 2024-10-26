Иван Щенёв официально вступил в должность главы Чугуевского муниципального округа

«Как депутату от этой территории мне хочется сделать всё возможное, чтобы помочь местным жителям, исполнительной и представительной власти в дальнейшем развитии. Иван Владимирович почти пять лет работал заместителем главы Чугуевского МО, набирался опыта у своего предшественника, поэтому я уверен, что у него всё получится», — поздравил Антон Волошко Ивана Щенева.