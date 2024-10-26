Иван Щенёв официально вступил в должность главы Чугуевского муниципального округа

Иван Владимирович Щенёв официально вступил в должность главы Чугуевского муниципального округа. Решение об избрании главы муниципалитета принято на заседании Думы округа 18 октября. Депутаты поддержали Ивана Владимировича большинством голосов. Поздравить его приехал и депутат Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко, сообщает ИА PrimaMedia.
Торжественная церемония инаугурации состоялась в администрации округа, где собрались почетные гости — представители правительства Приморского края и местной администрации, члены общественных организаций, СМИ и представители соседних муниципалитетов, заинтересованные в развитии межмуниципального сотрудничества.
Иван Щенев произнес слова присяги своим обязанностям и интересам жителей Чугуевского муниципального округа. Со вступлением в должность главу поздравили почетные гости.
По словам Антона Волошко, Чугуевский округ последние годы развивается, хорошеет — планка задана высокая.
«Как депутату от этой территории мне хочется сделать всё возможное, чтобы помочь местным жителям, исполнительной и представительной власти в дальнейшем развитии. Иван Владимирович почти пять лет работал заместителем главы Чугуевского МО, набирался опыта у своего предшественника, поэтому я уверен, что у него всё получится», — поздравил Антон Волошко Ивана Щенева.
Новый глава Чугуевского округа поблагодарил всех за тёплые слова в его адрес и выразил признательность за оказанное доверие и поддержку.
Иван Владимирович Щенёв с 2006 по 2008 работал в Управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю, служба в органах наркоконтроля. С 2020 служил занял должность заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа.