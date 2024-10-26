Сербский министр назвал Россию братской страной

«Мы Россию считаем братской страной. Для Сербии нет ближе страны и нет лучше друга, это исторически доказано. Все мои предки приезжали в Россию, работали и сотрудничали, воевали вместе с Россией и в Балканских воинах, и в Первой мировой войне, и во Второй Мировой войне. В 1999 году единственные страны, которые были с нами, — это Россия и Белоруссия. Мы никогда не забудем этого», — сказал Попович в рамках саммита БРИКС, подчеркнув, что такое мнение разделяют 90% сербов.